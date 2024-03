Lazio | chi è Martusciello | l’allievo di Spalletti e vice di Sarri che si fa trovare pronto nei ribaltoni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un altro prodotto di una scuola d’allenatori d’eccellenza come quella di Empoli, una vita da, ma semprea farsidisponibile in caso di necessità. Giovannivivrà allala sua seconda esperienza da allenatore di una prima squadra di Serie A, dopo la parentesi sulla panchina dell’Empoli nella stagione 2016/17, quella che condannò il club toscano al diciottesimo posto e alla retrocessione. L’exdi Maurizioprende il posto del tecnico di Figline Valdarno, dopo la sconfitta contro l’Udinese che ha visto l’ex Napoli in tribuna per squalifica e l’allenatore nativo di Ischia sulla panchina. Nato in Campania, ma la vita lo ha presto portato ad evolversi professionalmente in Toscana. Fin qui la storia è uguale a quella di Maurizio ...