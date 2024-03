Lazio | chi è Martuscello | l'ex vice di Sarri scelto da Lotito

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Decisione presa in tarda serata in casa: sarà Giovanni Martusciello a guidare la squadra dopo l'addio di, dopo...

Tra i possibili nomi dei sostituti di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio compare anche quello dell’ex Milan Cristian Brocchi . La situazione Come un fulmine a ciel sereno Maurizio Sarri ha ... (dailymilan)

Ascoli, ufficiale l’esonero di Castori: ecco chi al suo posto: Con il campionato sempre più nel vivo, non mancano mai novità sul fronte degli allenatori nel calcio italiano, neppure in Serie B. Arriva un esonero anche in questo mese di marzo: a cambiare guida tec ...momentidicalcio

Lazio, Klose torna ad allenare Lui è sicuro: "Il mio desiderio è...": RASSEGNA STAMPA - Miroslav Klose è uno dei nomi sondati dalla Lazio come possibile sostituto di Maurizio Sarri. Dopo le dimissioni del tecnico, la società ha subito iniziato la ...lalaziosiamonoi

Torna il turnover C’è chi ne è esente: Le tre sfide dirette giocate in una settimana, dal 3 al 10 marzo, hanno dimostrato che l’impresa è riuscita e il turnover sta funzionando. Con i rossoblù è arrivata una prestazione convincente grazie ...calcioatalanta