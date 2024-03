Lavoro | Ronzulli | ‘da politiche Governo grandi risultati’

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Aumentano gli occupati e i dipendenti a tempo indeterminato, sale il tasso di occupazione, calano la disoccupazione, il tasso di inattività e, soprattutto, diminuisce il numero degli scoraggiati e di chi non cerca un impiego per motivi familiari. Ledelsulnon portano solorisultati, ma restituiscono speranza agli italiani. È cosi che si cambia il Paese?. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia. L'articolo CalcioWeb.

Licia Ronzulli, sfogo dopo l'Abruzzo: "Hanno voluto il minestrone La zuppa è venuta male": Licia Ronzulli non le manda a dire. L'azzurra non usa giri di parole per definire la sconfitta del centrosinistra in Abruzzo. 'Dare a queste elezioni una valenza politica nazionale è stato un errore, ...informazione

Forza Italia. Tajani e l’exploit azzurro: "Premiato il nostro Lavoro nel segno di Berlusconi": Il partito in Abruzzo è passato dal 9 al 13,44%. Ronzulli: la gente non vuole estremismi. L’ironia di Gasparri. "Chi ci dava per morti prenda un pullman e faccia un giro da queste parti" .quotidiano

Elezioni Abruzzo 2024, Durigon (Lega): “Nessun cambio leadership”. FI esulta per il risultato: Se il Centrosinistra piange, la Lega non ride. In Abruzzo, la Lega si ritrova con lo scotto di un vero e proprio crollo di preferenze.tag24