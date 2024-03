Lavoratore morto nel Casertano | era stato assunto un mese fa

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamava Giuseppe Borrelli, di 26 anni, ildeceduto ieri a San Marco Evangelista (Caserta) nello stabilimento dell’azienda Laminazione Sottile. Il giovane risiedeva a Volla (Napoli) e secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai poliziotti del Commissariato di Maddaloni e dal personale dell’Asl di Caserta, il giovane pare fosseappena unfa, ad inizio febbraio. Ieri sera l’incidente è avvenuto poco dopo le 19, quando il ragazzo era da solo ed era alle prese con un macchinario, in cui poi èritrovato senza vita da un collega; il 26enne presentava profondi tagli alla parte superiore del corpo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Sull’infortunio mortale la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un ...

