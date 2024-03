L’auto di un pontino distrutta a bastonate | vandalismo o c’è dell’altro?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Un episodio diquello verificatosi questa notte a Latina, precisamente nel parcheggio di via Legnano, di fronte alla scuola primaria “Daniele” dell’istituto comprensivo “Giovanni Cena”. E’ stato il proprietario, al mattino, a scoprire la propria Fiat 500X gravemente danneggiata, soprattutto nella parte posteriore del veicolo. La violenza dell’atto vandalico suggerisce l’utilizzo di strumenti come mazze o bastoni per infliggere i danni alla vettura. Il lunotto e i due vetri laterali posteriori sono andati in frantumi; un attacco mirato che ha lasciatoin condizioni deprecabili. Questo gesto sembra trascendere la comune criminalità, solitamente orientata al furto, che avrebbe richiesto la rottura di un solo vetro per accedere all’interno del. L’episodio si configura quindi come ...