Lautaro Martinez | summit Camaño-Inter OK! Nuovi tempi e… Zhang ? Sky

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Finito l’incontro tra l’agente di, e la dirigenza dell’. Arrivano aggiornamenti in merito allestiche e asviluppi. SENSAZIONI ? Matteo Barzaghi, in collegamento da Madrid per Sky Sport 24, aggiorna sull’incontro tra l’agente die la dirigenza dell’: «ha parlato con i dirigenti, buone sensazioni. Riaggiornamenti tra 20 giorni, un mese circa. C’è la voglia di entrambe le parti di continuare insieme. Forbice 8-10 milioni di euro. Ottimismo. A maggio Stevendovrà andare a sistemare la scadenza del prestito Oaktree, al termine di quell’operazione sarà importante un suovento per chiudere la questione rinnovo. ...

Nell'hotel dei nerazzurri il colloquio con il ds Ausilio. Verso la chiusura a 9 milioni, si tratta per i bonus: Nell'hotel dei nerazzurri il colloquio con il ds Ausilio. Verso la chiusura a 9 milioni, si tratta per i bonus ...gazzetta

Inter, rinnovo Lautaro: incontro in corso a Madrid fra l'agente e Ausilio: L`Inter si muove per il rinnovo di Lautaro Martinez: in questi minuti è in corso un incontro a Madrid, nell`hotel che ospita i nerazzurri in vista del match di.calciomercato

Inter, a Madrid occasione per il futuro di Lautaro. Incontro con l’agente: si parla del rinnovo: Durante la trasferta a Madrid i dirigenti dell'Inter incontreranno l'agente del capitano nerazzurro per parlare del contratto ...fcinter1908