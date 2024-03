Lautaro Martinez | rinnovo? Agente allo stadio | previsti contatti con l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ad assistere ad Atletico Madrid-Inter questa sera ci sarà anche il procuratore di. TuttoSport informa su un contatto previsto con la dirigenza nerazzurra. C’è l’ombra del? SPETTATORE – Vivendo a Madrid Alejandro Camaño di certo non si lascia sfuggire l’opportunità di andare a guardare da vicino il suo assistito, soprattutto in una partita così importante come Atletico Madrid-Inter. Questa sera al Wanda Metropolitano ci sarà, dunque, anche l’del calciatore argentino, ma non solo. Stando a quanto riportato da TuttoSport, infatti, Camaño ha in programma un caffè nel corso della giornata con i due dirigenti nerazzurri Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. I rapporti fra le parti sono assolutamente ottimali, anche in ottica ...