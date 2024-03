Laurienté e l’Olimpico un anno dopo Dalla doppietta show all’involuzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Accadeva unfa, giusto ieri: 12 marzo 2023, stadio Olimpico, il Sassuolo di Dionisi stupisce la Roma e Armandsegna la sua primain Serie A. Due gol in sei minuti, tra il 13esimo e il 18esimo, buoni per portare i neroverdi sullo 0-2 (alla fine il punteggio sarà 3-4), due gol da bomber d’area, al posto giusto nel momento giusto. Non solo gol, però, perché del francese fu anche l’assist per il 2-4 siglato da Pinamonti, e pochi minuti prima sempre lui aveva servito a Berardi un’ottima palla sulla mattonella giusta di Mimmo, che però calciò alto. Una giornata da ricordare, la migliore della sua storia italiana che, naturalmente, coincide con quella neroverde, impreziosita da un totale di 7 reti. Ecco:pare essersi fermato là, quel giorno. Messa così si tratta di un’affermazione ...