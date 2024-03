L’Atletico Madrid al Metropolitano fa paura | un pareggio e una sconfitta in 20 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Simone Inzaghi e Federico Dimarco nella conferenza stampa della vigilia di Atletico-Inter lo hanno fatto capire in tutti i modi: guai a fidarsi dei colchoneros impalliditi sul campo del Cadiz nellaper 2-0 di sabato scorso. Un po’ perché l’1-0 di San Siro non basta per stare tranquilli, un po’ perché Diego Simeone potrà contare nuovamente su Antoine Griezmann e soprattutto perché il rendimento casalingo delal Civitasfae non è tanto diverso da quello dell’Inter al ‘Meazza’. “Conosciamo il pubblico del, si fa sentire tantissimo. Il tifo che c’è stato per noi all’andata a San Siro, ci sarà per loro al ritorno”, ha detto Dimarco sull’ambiente che i nerazzurri troveranno nell’impianto madrileno. La squadra del Cholo in campionato, ...