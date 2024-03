Latina “Viaggio del Ricordo” e “Viaggio della Memoria” | partono 50 studenti e 9 docenti

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 13 marzo 2024)– Il Comune diha organizzato per glidelle scuole secondarie di primo grado il “del” alla Foiba di Basovizza e il “” ad Auschwitz. Hanno aderito alla proposta complessivamente 50e 9, partiti nella giornata di ieri per la prima meta. Per i due viaggi L'articolo Temporeale Quotidiano.