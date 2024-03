Latina Elezioni consiglio provinciale | i voti mancanti agli eletti Taddeo e Gallinaro | disobbedienza politica?

Latina – Il rinnovo del consiglio provinciale di Latina ? Hanno vinto tutti. Sconfitti? Non ce ne sono. E’ l’elemento comune denominatore scaturito dai commenti delle diverse forze politiche che ... (temporeale.info)

Latina – Una data unica per europee e amministrative. Questo è quanto è emerso dal Consiglio dei ministri che ha varato l’apposito decreto legge. Per la prima volta, si voterà di sabato e non di ... (temporeale.info)