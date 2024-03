L’assedio a Rafah Biden avverte Israele | Pronti a tagliare gli aiuti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bianchi Joeprenderà in considerazione la possibilità di rivedere glimilitari a, se il premier israeliano Benjamin Netanyahu non fermerà l’invasione su larga scala di, la città confine con l’Egitto che nei giorni scorsi il presidente americano aveva definito una linea rossa. L’indiscrezione è del sito statunitense ’Politico’ che cita quattro dirigenti a conoscenza degli orientamenti interni della Casa Bianca.La portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson ha risposto che l’amministrazione Usa non commenterà "speculazioni di fonti anonime". Il finanziamento degli Stati Uniti a Gerusalemme per le armi vale 3,8 miliardi di dollari all’anno fino al 2028. Dopo il 7 ottobre se ne sono aggiunti altri 14,3. La riflessione del presidentesu questo ...