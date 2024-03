L’Asl Roma 3 aderisce a Giornata Mondiale del Rene con “Porte Aperte in Nefrologia” al Grassi e al CPO di Ostia

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 – In occasione delladelorganizzata per l’Italia dalla Fondazione Italiana del(FIR), domani giovedì 14 marzo, la Aslcon un’iniziativa dal titolo “in”. Gli ambulatori a disposizione dei cittadini saranno aperti all’Ospedale Giovan Battistadidalle ore 9 alle ore 17 e presso il CPO (dove l’accesso sarà consentito dalle ore 9 alle ore 14) e sono ubicati nel reparto die Dialisi al Piano terra dele al 4° piano del CPO. Al termine della visita verrà rilasciato un report con consigli medici. L’accesso degli utenti avviene senza ...

