L' Aquila | prete sbanda con l' auto | risulta positivo al test della cocaina

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Incidente stradale domenica notte sulla Statale 17 in provincia dell'. Unha perso il controlloguida ed è finito contro un guardrail. Una volta in ospedale è stato sottoposto aldroga e trovatoalla. A dare la notizia è oggi il giornale locale Il Centro. Per il sacredoto ritiropatente e denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.