Lando Buzzanca ' torna' in un video-denuncia contro la legge sull' assistenza in rsa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - Sono storie di amori e di legami spezzati, di patrimoni svaniti, di dolori mai sopiti. Dieci volti, dieci storie che raccontano persone fragili, un solo denominatore: tirannia e vessazione morale ed economica di persone, per rappresentare un numero di casi, dei quali non si conosce il numero. E' la"Un volto per una svolta" dell'associazione "Labirinto 14 luglio"la6/04'amministrazione di sostegno che all'articolo 1 dispone: "La presenteha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". Sono le storie di Rina, Nicola, Mariagrazia, ...