(Di mercoledì 13 marzo 2024) TORINO (ITALPRESS) – “In occasione del debutto del film “Race for Glory” nelle principali sale cinematografiche italiane, ho il piacere di svelare ilHF, che farà il suo esordio sulla NuovaYpsilon HF per poi impreziosire anche le versioni ad alte prestazioni dei futuri modelli del brand. A pochi giorni dallazione di NuovaYpsilon, la prima vettura della nuova era del marchio, oggi facciamo un altro passo in avanti nel percorso del Rinascimento, che sottolinea l’anima più brutale e radicale del brand e il suo impegno nel puntare su modelli prestazionali” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio. E aggiunge “Torneremo nel Rally? Ci stiamo lavorando”. Il Centro Stileha reinterpretato il ...

L’Alma Juventus Fano ha ripreso a lavorare alla Trave in vista dei prossimi impegni di campionato, in attesa della conferenza stampa di presentazione della nuova società che si svolgerà venerdì ... (sport.quotidiano)

Conte rilancia il tema della settimana corta . E lo fa in una diretta social in cui annuncia una proposta di legge “a mia prima firma”, arrivata “ora in Commissione Lavoro alla Camera”. “L’Italia è ... (ilfattoquotidiano)

Lancia presenta il nuovo logo HF: TORINO (ITALPRESS) - "In occasione del debutto del film "Race for Glory" nelle principali sale cinematografiche italiane, ho il piacere di svelare il nuovo logo HF, che farà il suo esordio sulla Nuova ...motori.tiscali

Samsung crede in Galaxy Ring: produzione di massa al via, ecco quando sarà Lanciato: Vale la pena notare comunque che il lancio di Samsung Galaxy Ring dovrebbe avvenire in ... che si terrà verso la fine di luglio e nel corso del quale saranno presentati anche Samsung Galaxy Z Flip 6 e ...tech.everyeye

Il rally di Scamarcio: «Dietro le gare di auto tutta la genialità e il coraggio di noi italiani»: Rally, questo sconosciuto. Allo sport che da sempre influenza da vicino il mercato autombilistico è dedicato ”Race for Glory - Audi vs Lancia”, il film diretto da Stefano ...ilmessaggero