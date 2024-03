L’AI scopre antichi siti in Mesopotamia Gli archeologi | Strumento sensazionale

Sono tante le persone che amano girare per i mercatini dell’usato in cerca di qualche buona occasione, magari convinti di trovare l’oggetto che cambierà loro la vita. E Jessica è una di quelle, ma ... (ilcorrieredellacitta)

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è presentato spontaneamente alla Procura di Roma per rispondere delle accuse sorte in base al dossieraggio e lì scopre di essere stato indagato . ... (ilnapolista)

“Il volo in jet privato? Non siamo tutti perfetti”. Ora “guardo all’oasi di AlUla. E faccio del mio meglio per limitare l’inquinamento”. Dopo migliaia di critiche per aver raggiunto l’Italia (e la ... (gamberorosso)