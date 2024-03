La vittoria di Robert Downey Jr agli Oscar | essere persone migliori

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gli2024 si sono conclusi e tra le varie sorprese (che sorprese non sono, molti si aspettavano dei premi per Oppenheimer), c’è stata una cosa che ha fatto urlare di gioia molti fan. Tony Stark, il nostro amatoJr, ha vinto2024 per il miglior attore non protagonista Questo ci sembra davvero un lieto fine perJr. Un attore che ha avuto un pessimo inizio e che poi, alla fine, è riuscito a guadagnarsi la sua2024 per il miglior attore non protagonista, insieme al suo talentuoso collega Cillian Murphy, che ha vinto come miglior attore protagonista. L’attore statunitense vanta ormai di una carriera lunga e piena di alti e bassi, all’inizio soprattutto ...

