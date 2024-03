(Di mercoledì 13 marzo 2024) Nessuno sconto, nessun silenzio, nessun distinguo di fronte alla, verbale e fisica, cheilgiovanile, quello più divertente e spontaneo. Paolo Bertini, direttore generale del settore giovanile dell’Arezzo ed ex arbitro internazionale, non ha esitato a estrarre il cartellino rosso di fronte all’episodio didi un padre di un calciatore degli esordienti amaranto. "Ora basta, un altro episodio del genere e ci fermiamo: meglio perdere a tavolino che assistere passivamente a episodi che sono il male del". Lo sport è un patrimonio educativo ma se gli adulti che dovrebbero essere dei punti di riferimento si comportano così, c’è da meravigliarsi se gli episodi di bullismo crescono?

Il professionista in servizio nella guardia medica di Lucera è accusato di violenza sessuale, per aver costretto la donna a subire baci e commenti fuori luogo dopo averle somministrato alcune dosi ... (bari.repubblica)

questa sera la fiaccolata in ricordo di Andreea Rabciuc , la 26enne scomparsa due anni fa a Jesi e trovata morta in un casolare.Continua a leggere (fanpage)

Il Medico 68enne Domenico Spada, accusato di violenza sessuale, per aver costretto una donna a subire atti sessuali dopo averle somministrato alcune dosi di un ansiolitico nel proprio ambulatorio in ... (fanpage)

Festa in spiaggia a Torre Quetta: via all'estate 2024: Nella stessa giornata Torre Quetta ospiterà la terza tappa della moto-staffetta Caschi rossi – sotto lo stesso cielo, l’evento ideato dall’associazione 'Angeli in Moto' e che ha coinvolto tutta ...quotidianodipuglia

La violenza che avvelena il calcio migliore: Il direttore generale del settore giovanile dell'Arezzo, Paolo Bertini, reagisce duramente alla violenza verbale di un genitore durante una partita di calcio giovanile. Lancia un forte monito contro c ...lanazione

Migliaia di file nel computer. Accusato di pedopornografia: Rinviato a giudizio un impiegato di 38 anni: l’ex compagna lo accusa anche di molestie nei confronti della figlia di 3 anni riprese in un video.msn