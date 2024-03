La verità scioccante di Lily Allen sulla maternità | “Le mie figlie mi hanno rovinato la carriera”

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non c’è un solo modo di essere madre, ognuna trova il suo ma è spesso la narrazione dellaad avvalersi di stereotipi che fanno male a tutte le donne: a quelle che i figli lifatti e alle altre che magari non ne fanno proprio perché spaventate dal modello imperante dei doveri materni. Negli anni abbiamo assistito a un’evoluzione passata dall’idea che una mamma debba fare solo quello, all’altra che invece può, o deve, fare tutto. Ed è paradossalmente contro questa idea che si scaglia una madre famosa come: «Mi dà fastidio quando la gente dice che puoi avere tutto, perché non è possibile», ha rivelato la cantante e attrice durante un’intervista a Radio Times. Figli o lavoro? La pop star, madre di due bambine: Ethel Mary, 11 anni, e Marnie Rose, 9, avute dall'ex marito Sam Cooper, lo ha spiegato ...