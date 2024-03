La tragica storia di Marzia Capezzuti | cosa è successo e perché è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 Il mondo della cronaca italiana è piena di pagine nere e storie torbide che fanno gelare il sangue nelle vene. Tra queste c’è quella di, milanese di 29 anni con una disabilità mentale, scomparsa l’8 marzo 2022 da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove si era trasferita per vivere col fidanzato Alessandro e dove era rimasta anche dopo la sua morte nel 2019. Di lei non si ebbero più notizie fino al 25 ottobre 2022, quando un cadavere, che si rivelò essere proprio il suo, fu rinvenuto in un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano. La svolta il 19 aprile, quando tre familiari del fidanzato deceduti furono arrestati. Si tratta di Damiano Noschese e Maria Barbara Vacchiano (sorella di Alessandro), marito e moglie, e del figlio 15enne. La...