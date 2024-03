(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si chiama TBS-h547TX ed è un NAS che, grazie alla doppia connessionefunziona anche da storage locale-veloce sui cui ospitare tutti i progetti, anche pesantissimi, in corso di montaggio. E così agile da seguire ilanche sul set per gli scaricamenti e i montaggi estemporanei....

Uno spazio per parlare, per confrontarsi e per acquisire consapevolezza, aperto sia alle ragazze, sia ai ragazzi,e gestito da un team femminile. Si tratta di Un posto per me, uno sportello di ... (iodonna)

La super - unità SSD Thunderbolt 4 di QNAP, il sogno dei videomaker. Test e recensione: ...super - veloce per emulare una connessione Ethernet che faccia passare non solo i dati del collegamento punto a punto ma anche la banda Internet. Via Thunderbolt, il NAS viene visto come unità di ...

Mercedes - AMG E53: il sei cilindri con l'elettrico in un flash è a 612 CV (berlina e super station wagon): La Mercedes - AMG E 53 HYBRID 4MATIC+ è alimentata da un sistema ibrido plug - in che combina un motore a sei cilindri in linea da 3.0 litri con una potente unità elettrica sincrona E - synchronous. ...