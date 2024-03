La strage infinta sul lavoro | muoiono altri quattro operai

(Di mercoledì 13 marzo 2024)lavoratori morti in altrettanti infortuni in servizio avvenuti in diverse parti d'Italia, più un quinto sulla cui morte sono in corso accertamenti, potendosi ipotizzare anche il malore: è il drammatico bilancio registrato nelle ultime ore, che porta ancora una volta alla ribalta nazionale il tema delle condizioni di, che troppo spesso non rispettano le regole sulla sicurezza. Martedì...

Caserta, in fabbrica ma in leasing: ventiseienne muore stritolato: Virus Capitale (Lavoro) Giuseppe Borrelli era alla Laminazione Sottile ma a pagarlo era un’agenzia interinale. Da nord a sud, quattro morti in due giorni: precipitando al suolo, schiacciati o travolti ...ilmanifesto

Il silenzio sulla strage infinita: Una strage di lavoratori, che fa notizia solo quando le modalità o il numero delle vittime muovono il sentimento popolare. Ma gli altri, quelli che muoiono alla spicciolata, sono invisibili, sperduti ...ilmanifesto

Lavoro, strage infinita: cinque morti in 24 ore: La stragecontinua. Cinque lavoratori morti in 24 ore in altrettanti infortuni in servizio avvenuti in diverse parti d’Italia, più un sesto sulla cui morte sono in corso accertamenti. Martedì avevano p ...informazione