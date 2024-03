La storia dell’uomo dal polmone d’acciaio Paul Alexander è morto dopo 70 anni di lotta con la malattia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dallas, 13 marzo 2024 –, l’uomo nel, èlunedì in Texas all’età di 78averto per tutta la vita contro la poliomielite. L’annuncio è stato dato sulla sua pagina di GoFoundMe. Ladi, noto anche come ‘Polio’, è conosciuta in tutto il mondo ed è raccontata da tutti i quotidiani statunitensi.essere stato paralizzato dallada bambino, l’uomo è stato costretto a vivere per 70all’interno del ‘di ferro’, un macchinario che serve per la ventilazione artificiale e usato per tenere in vita le persone affette da poliomielite. I primi sintomi ...