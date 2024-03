La stagione dei premi ha reso il menswear ancora più forte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Finalmente lo possiamo dire, con gli Oscar 2024 ladeiè ufficialmente conclusa. Attori, attrici, registi e qualsiasi altra maestranza hanno smesso di sperare di potersi portare a casa qualsiasio, ma soprattutto per un po’ potranno tenersi lontani da qualsiasi tappeto rosso. Almeno fino al prossimo 6 maggio. In questi mesi di cerimonie e look elaboratissimi abbiamo visto la scomparsa della classica cravatta in favore di quella a fiocco, l’ascesa di una nuova formalità maschile e la conferma di alcuni accessori che abbiamo sempre tenuto d’occhio da queste parti. Ma la vera novità, sicuramente quella più rumorosa, è che da questa lunghissimadeiilsembra esserne uscitopiù, sicuramente in ...