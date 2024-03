La spietata pulizia etnica dei tatari di Crimea da parte del Cremlino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 13 marzo 2024) «In termini di repressione contro idi, Putin sta concludendo la politica di Stalin. Ma il motto dellasenzaera già stato annunciato dall’imperatrice Caterina II». Così denuncia in una intervista Refat Chubarov, il leader deidi. Una drastica messa a punto rispetto a quel mito che «laè sempre stata russa» ripetuto dalla propaganda putiniana e da chi la echeggia. In realtà, no. Nel corso dei millenni la Tauride degli antichi fu via via terra di sciti e sarmati; un regno greco, per un po’ cliente dell’Impero Romano; area di insediamento dei goti, la cui lingua fu parlata nella penisola fino al XVII secolo; territorio conteso tra i bizantini, il regno ebraico dei Cazari, i popoli turchi dei Peceneghi e Cumani e la Rus di ...