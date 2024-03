La spiegazione del finale di Confini e dipendenze

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sbarcato su Netflix il 10 marzo 2024,(di cui trovate la nostra recensione) è un thriller del 2021 diretto da Nicholas Jarecki che affronta il drammatico tema della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, portando in scena tre storie apparentemente lontane ma tutte accomunate dalla lotta alla dipendenza da farmaci a base di oppio. Troviamo così Jake (Armie Hammer), un agente della DEA sotto copertura impegnato nello smantellamento di un giro di contrabbando di Fentanyl, Claire (Evangeline Lilly) architetta ed ex tossicodipendente alla ricerca della verità sulla morte del figlio, apparentemente causata da un’overdose di ossicodone, e il dott. Tyrone Brower (Gary Oldman), professore e ricercatore universitario impegnato nello studio di un medicinale analgesico che promette di non creare dipendenza; scoprirà però presto che non è ...

Come finisce Fantasy Island , trama e finale del film horror 2020 Fantasy Island è un film 2020 diretto da Jeff Wadlow, meglio noto Come l’ horror Blumhouse’s Fantasy Island . In realtà il remake è ... (spettacoloitaliano)

Come finisce L’Ora Nera , trama e finale L’Ora Nera è un film 2011 diretto da Chris Gorak. La storia si incentra sui giovani imprenditori Sean e Bean sono a Mosca per affari, Natalie e ... (spettacoloitaliano)

Come finisce Still Life , trama e finale Still Life è un film 2013 diretto da Uberto Pasolini, già produttore, tra gli altri, di “The Full Monty”, per cui ricevette una nomination agli Oscar. Qui ... (spettacoloitaliano)

Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim farà chiarezza su una scena de Le due torri 22 anni dopo: Il prossimo film del Signore degli Anelli, pellicola in animazione, sarà ambientato prima della trilogia originale e fornirà una spiegazione a una enigmatica scena de Le due Torri.movieplayer

Kulusevski attacca Allegri e spacca la tifoseria: 'Giocatori fuori ruolo'. La spiegazione, ecco a chi si riferiva: Negli ultimi anni la tifoseria della Juventus si è spesso divisa e tra i temi che hanno spaccato l'ambiente bianconero, c'è stato anche quello riguardante Dejan Kulusevski. Era un giocatore da Juventu ...ilbianconero

Papa Francesco varca il 12esimo anno di pontificato, i guai non gli mancano ma all'udienza parla di virtù: «Significa fare del bene»: L'anniversario del pontificato cade in un momento critico e complesso ... Israele ha reagito duramente, in due diverse occasioni, per chiedere spiegazioni. Anche in questo caso è spettato alla ...ilmessaggero