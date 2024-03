La Sony Pictures furiosa contro Dakota Johnson | “Il pubblico sarà sempre in grado di fiutare le str*****e”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Anche laa un certo punto s’incazza. Secondo quanto riporta il Daily Mail all’interno della major che ha prodotto e distribuito Madame Web ci sarebbe parecchio malumore nei confronti di34enne musa di Luca Guadagnino e interprete di 50 sfumature di grigio. Non sarebbe andato giù il tono dello sfogo con il quale una settimana fa l’attrice si è presentata per farsi di parte dopo il flop clamoroso dell’ultimo Marvel movie. “I film devono essere fatti dai registi e dal team che li circonda. Non è possibile creare arte basandosi su numeri e algoritmi. Da molto tempo ho la sensazione che ilsia estremamente intelligente, e i dirigenti hanno iniziato a credere che non lo sia. Ilin ...