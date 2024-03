La sinergia tra governo e comuni è la chiave per rendere le città davvero sostenibili

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire ogni giorno, con ondate di calore o di gelo, inondazioni, inquinamento dell’aria,irrespirabili, siccità, innalzamento del livello del mare. Da quando il nostro pianeta brucia nel senso stretto del termine, il disastro climatico si manifesta su tutti i continenti, da nord a sud, da est a ovest. Questo terribile deterioramento è arrivato come in Cronaca di una morte annunciata del premio Nobel per la letteratura Gabriel García Márquez, dove, pur consapevoli che un delitto efferato sta per compiersi, gli abitanti di un paese assistono ai preparativi e osservano gli assassini avvicinarsi. Nessuno muove un dito quando bussano alla porta, ma dopo il colpo fatale tutti vogliono dire la propria sulle ragioni di quel crimine e sul dolore che ha provocato. Le possibilità di parlare dei danni e delle conseguenze del ...

