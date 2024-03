LA SCHEDA Capitano e guerriero del ritorno in serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Difensore centrale prima e dirigente poi, specialista in promozioni. Ha girato l’Italia del pallone, si è fermato a Bologna quattro anni, tra il 2014 e il 2018, per riportarlo inA e consolidarlo nella massima, con tanto di fascia dial braccio. In precedenza aveva portato il Verona dalla C alla A e dopo l’esperienza in rossoblù il passaggio a Empoli, un anno e mezzo in Toscana da giocatore prima e una stagione da dirigente poi, chiusa con la promozione in A. E’ la storia di Mimmo Maietta, che a Bologna è ancora di casa con la famiglia e che resta molto amato dai tifosi rossoblù .