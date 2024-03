La santa immunologa Viola | ospita migranti e vuole il merito

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ma quanto è buona Lellà, ma quant’è umana Lellà. Com’è scienziata Lellà, però grandiosa Lellà. Lellà è Violà, l’immunologà, che fa cose davvero, cose vere, cose generose, preziose, altro che pandori e ovetti, altro che star qui a pettinare le virologhe, e insomma questa è la storia di quattro di noi, una famiglia tunisina, padre madre due bimbi, raccolti letteralmente dalla strada, dove dormivano in macchina, avanti a un bar, e salvati. Proprio così e al di là di tutto è un gesto immenso. Roba che si fa, non si dice e infatti Lellà non l’aveva detta, dopo però poi l’ha detta ma non per vantarsi, è solo che non è giusto, perché quei barboni della Cgil, sempre i soliti questi sindacati immobiliari che fanno i concertoni con le tascje degli altri, s’erano presi il. Eh no, eh. Allora Lellà ha spifferato tutto. Cioè lei e il marito prima hanno ...