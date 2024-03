La riunificazione balcanica guarda alla Bosnia Il ruolo dell’Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I Balcanirgati sono un’opportunità (e non un problema) per l’Italia. Partire da questo assunto è utile capire in che modo prosegue la strategia del governo sull’intero costone balcanico, sia come impegno on to one sia nell’ambito di quella che Giorgia Meloni ha definito “”, con riferimento alle politiche digamento dell’Ue. In questo senso laErzegovina è area da monitorare con attenzione,luce dei numeri sull’asse Roma-Sarajevo e riguardo la situazione interna, in una macro regione già gravata da forti tensioni come quelle tra Serbia e Kosovo. Roma-Sarajevo L’interscambio tra Italia eha raggiunto un miliardo e mezzo di euro, l’Italia è il primo fornitore dellaErzegovina e il suo secondo ...