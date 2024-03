La ricetta dei mitici cannelloni | la versione di Peppe Guida

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ladeifirmata, affogati nella passata, di pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop Casa Marrazzo suggerisce lo chef, cosparsi di Parmigiano e trapuntati di foglie di basilico. Ecco la. LadeiIngredienti per 4 persone 500 g didi pasta secca 500 g di carne macinata mista 750 g di passata di pomodorino del Piennolo del Vesuvio Dop Casa Marrazzo 300 g di fiordilatte asciutto Parmigiano Reggiano grattugiato 1 cipolla 1?2 bicchiere di vino bianco Sale e pepe Come preparare i ‘a modo mio’ In un tegame far rosolare leggermente la cipolla tritata con un giro d’olio, quindi versarvi la passata. Non farla cuocere eccessivamente, massimo una quindicina di minuti ...