La Recanatese già pensa al futuro Filippi | Per salvarci c’è da vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La prestazione sarà anche stata positiva, almeno per larghi tratti, il "fatturato" delle occasioni create soddisfacente, l’impegno messo in campo non è stato (quasi) mai messo in discussione ma dalla trasferta con il Sestri Levante laè tornata a casa a mani vuote ed i punti, in questo delicatissimo momento, sono decisamente la cosa di gran lunga più importante. Gli altri discorsi stanno veramente a zero di fronte alla considerazione di una classifica desolante che recita di un terz’ultimo posto in solitaria che a sette giornate dalla fine lascia poco spazio all’ottimismo. Delusione palpabile anche dalle parole di Giacomoche, al di là delle frasi di circostanza, sa benissimo che tutto deve essere finalizzato al risultato e dunque all’obiettivo: "fino al primo gol subito – ha detto – credo che sia stata una bella partita nella ...