La Rai porta in tv i luoghi delle meraviglie italiane

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dalle principali trasmissioni generaliste a tutti i notiziari previsti in palinsesto, con il contributotestate regionali. Dalla piattaforma RaiPlay ai più imnti e seguiti programmi della Radio: questo è l'impegno totalizzante della Rai per la promozioneGiornate FAI di primavera che quest'anno si svolgono sabato 23 e domenica 24 marzo. Da oltre dieci anni, l'azienda televisiva pubblica è al fianco del FAI (Fondo Ambientale Italiano) per inviare un messaggio ai telespettatori finalizzato alla sostenibilità ed alla difesa del patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese. Le Giornate FAI di Primavera chiuderanno la Settimana Rai dedicata ai Beni Culturali e apriranno le porte di 750speciali in 400 città, dai grandi capoai piccoli comuni, dai centri storici alle ...