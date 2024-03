La Rai non vuole rendere noti i dati sul televoto di Sanremo | lo rivela il Codacons

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dopo lezioni di Striscia lazia, ilha fatto sapere che nonostante l'esposto presentato all'Autorità per le comunicazioni per chiedere chiarezza, la Rai ha negato "categoricamente" di fornire irelativi ai televoti dei telespettatori.

Pubblicato il 13 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "La richiesta in parola non può essere accolta". E' arrivata oggi la risposta della Rai relativa all’istanza d’accesso ai dati sul televoto presentata ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – "La richiesta in parola non può essere accolta". E' arrivata oggi la risposta della Rai relativa all’istanza d’accesso ai dati sul televoto presentata dal Codacons , tramite la quale ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – “La richiesta in parola non può essere accolta”. E’ arrivata oggi la risposta della Rai relativa all’istanza d’accesso ai dati sul televoto presentata dal Codacons , tramite la quale ... (seriea24)

La versione di Fedez. Il rapper sarà ospite a "Belve" per raccontare la sua versione: Tutto superato quindi tra la Rai e Fedez che sceglie il programma della Fagnani per raccontarsi tra sentimenti e affari, dopo la presunta crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Ancora non è ...huffingtonpost

Fedez a Belve per parlare di Chiara Ferragni: il cantante ospite della Fagnani dopo il no dello scorso anno: Dopo Chiara Ferragni da Fabio Fazio, ecco Fedez da Francesca Fagnani. La battaglia tra l'influencer e il cantante continua a far parlare, spostandosi ora dalle mura domestiche - non ...ilmessaggero

Fedez pronto a vuotare il sacco su Ferragni "Ambienti Rai": la conferma: Voci e retroscena. Poi conferme a piccole dosi. Sembra che tra Chiara Ferragni e Fedez sia finita davvero. Questo è quanto si deduce nel ...iltempo