La Promessa Anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024 | Curro minaccia Lorenzo e costringe Martina a rivelargli i suoi sentimenti!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 14 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Simona spererà che Candela non si innamori di Don ... (comingsoon)

La Promessa, anticipazioni di giovedì 14 marzo 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 ... (movieplayer)