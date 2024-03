La primavera arriva una settimana in anticipo | sole e 20 gradi Ma occhio ai temporali di calore Le prime proiezioni per Pasqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 marzo 2024 – Manca ancora unaall’inizio ufficiale della, con l’equinozio che cadrà alle 4.06 di mercoledì prossimo, 20 marzo (non il 21, mi raccomando). Ma se per laastronomica manca ancora una, per quella ‘effettiva’ ci siamo già: come spiega il meteo.it dalle prossime ore un anticiclone africano rimonterà dal Marocco e dall’Algeria verso l’Italia portando tantoe temperature massime fino ed oltre i 20, anche al Nord. Attenzione, però, le minime saranno frizzanti, localmente intorno ai 2-4°C in pianura. Questo significherà, per alcuni giorni, doversi vestire a cipolla, coperti al mattino per poi spogliarsi durante il giorno. IdiSe poi avete notato che in questi ...