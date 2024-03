La prima volta in Europa Tumore | intervento unico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Altro traguardo tagliato all’ospedale di Cremona, di sicuro prestigio. A pochi giorni dall’transulcale, l’équipe di neurochirurgia del dottor Antonio Fioravanti ha operato con questo metodo e con paziente da sveglio,in, con ottimi risultati clinici e un migliore decorso postoperatorio. L’è stato eseguito la scorsa settimana su un paziente di cinquant’anni proveniente da San Martino in Strada (provincia di Lodi), cui doveva essere asportata una massa tumorale situata nell’area del cervello che controlla il movimento. A . "La combinazione di queste procedure è indicata per lesioni profonde e difficili da raggiungere, in cui la chirurgia tradizionale comporterebbe una maggiore sofferenza per il cervello – spiega Fioravanti –. Durante l’operazione, il paziente ...