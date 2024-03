La pandemia ci ha tolto anni di vita | il dato agghiacciante degli esperti | “Dal 1950 mai così male”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Senza alcun’ombra di dubbio, ladi COVID-19 ha avuto un impatto sanitario, sociale ed economico catastrofico, portando per cause dirette e indirette a un aumento significativo dei tassi di mortalità e alla riduzione dell’aspettativa di. Dati certi fornitici da uno studio in cui si evince che tra il 2019 e il 2021 la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 ha ridotto di 1,6(1,0 – 2,2) l’aspettativa diglobale, ovvero delle persone in tutto il mondo. Numeri che fanno gelare il sangue, molto più elevati da quelli attesi. Per comprendere l’impatto della COVID-19, basti sapere che tra ile il 2019 i tassi di mortalità si sono ridotti del 62,8 percento a livello globale, per poi incrementare del 5,1 percento proprio in concomitanza con la ...