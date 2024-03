La pagella di Barcellona – Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ildopo il pareggio dell’andata al Maradona, nell’Estadi Olimpic Lluis Companys diescono sconfitti con tanto rammarico, un rigore non fischiato su un evanescente Osimhen che poteva cambiare l’esito della partita, i cambi di Calzona sono stati disastrosi.3 – 1 Ho visto questo: Meret 6,5: Incolpevole sui gol, si fa trovare pronto in almeno tre occasioni. Di Lorenzo 5,5: Soffre Rafihna e si sovrappone poco, annata per lui da dimenticare. Rrahmani 6: Segna il gol che fa sperare un popolo intero, soffre come tutta la difesa. Juan Jesus 5,5: Partita di grande generosità, alla fine soffre gli attacchi catalani. Mario Rui 5,5: Tanta generosità, ma soffre troppo la velocità di Yamal, sostituito a inizio ripresa. Anguissa 5: Rallenta sempre il gioco, ...