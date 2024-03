La Nostalgia non mente | Gino Giorgieri porta la sua musica a Massa con uno spettacolo emozionante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Si alza il sipario su un’altra avventura tra le note per il cantante. La sua città natia segna la svolta per il futuro artistico. Unotra le mura amiche per incorniciare una carriera lunga e avvincente con la presentazione del suo ultimo disco “Lanon”. L’artista apuano, classe 1965, il 19 marzo calcherà le scene del teatro Guglielmi. Una carriera costellata di tanti momenti che decolla all’età di 9 anni con la partecipazione a vari festival musciali locali e regionali. A 21 anni approda in Rai come corista. Collabora e suona con molti artisti emergenti del panorama toscano. Partecipa a Castrocaro prima dell’uscita di ’Spacco le regole’ con la casa discografica Poligram Carosello di Tommaso Casigliani e con la collaborazione di Sandro Paoli e Nico Garfagnini. ...