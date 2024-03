La minaccia di Putin | «Russia pronta per una guerra nucleare Se i militari Usa entrano in Ucraina saranno trattati come interventisti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il presidente dellaVladimirha detto che se le truppe americane arrivano inlale tratteràinterventiste. L’affermazione si trova in un’intervista concessa all’agenzia di stampa statale Ria e alla televisione Rossiya-1.ha anche detto che se gli Usa effettueranno test nucleari, Mosca potrebbe fare lo stesso. E ha aggiunto che laper unadal punto di vista tecnico-militare, ma per ora «non tutto sta precipitando». Secondo il presidente la tecnologiarussa «è più moderna di ogni altra». Maha anche detto di non aver bisogno dell’atomo in. Ma che è pronto a usarlo in caso di ...