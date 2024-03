La mamma di Greta Rossetti spiazza | ecco perché si è avvicinata a Sergio al GF

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 13 marzo 2024) In queste oresi è lasciata andare ad uno sfogo nella casa del Grande Fratello in compagnia di Letizia Petris. In tale occasione, la giovane ha spiegato i motivi per cui è sempre così frenata nei riguardi diD’Ottavi. Il video in questione è stato visionato anche dalladi, la quale hato tutti facendo delle confessioni davvero poco edificanti, specie per la figlia.cosa ha detto. Il blocco diversoal GFè frenata nel viversi il rapporto conD’Ottavi. Questa, ormai, è una cosa piuttosto risaputa, ma in queste ore, la giovane ha voluto dare ulteriori spiegazioni della sua ...