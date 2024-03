La levitazione magnetica funziona sulle normali linee ferroviarie. In Italia il primo test al mondo: Il tutto con un dispendio di energia contenuto e senza nessun rumore. Si può sintetizzare così il concetto di treno a levitazione magnetica, un settore in cui l’Italia ha fatto segnare ieri un ...dmove

iPhone 15 torna a meno di 800 euro su Amazon e tutte le offerte sui dispositivi Apple: Abbiamo raccolto tutti gli iPhone 15 e gli iPad con i prezzi migliori su Amazon. Alcuni modelli sono scesi di prezzo in maniera decisamente importante!hwupgrade

Nemovo: nostra tecnologia di levitazione magnetica passiva potenziale chiave per migliorare trasporti a lunga distanza: (FERPRESS) – Roma, 13 MAR – In un nuovo rapporto, “ Elevating rail in Europe: technology upgrades for greener transportation ”, il consulente di gestione globale Oliver Wyman ha identificato le tecnol ...ferpress