La Lega vuole abolire i ballottaggi nei comuni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Via idalle elezioni nei. La proposta di modifica al decreto elezioni è stata presentata a Palazzo Madama dai senatori della, Nicoletta Spelgatti, Paolo Tosato e Daisy Pirovano. Via idalle elezioni comunali: è la proposta di modifica al decreto elezioni presentata dallaal Senato La proposta di abolizione dei ballottaci è contenuta nell’emendamento 4.105 che recita: “Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All’articolo 72 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati ...

Chi sperava che con l' Inchiesta in cui è incappato Vannacci , dalle parti di via Bellerio lo mollassero in vista delle prossime elezioni Europee si sbagliano di grosso. Matteo Salvini alla disperata ... (ilgiornaleditalia)

"Non possiamo chiamarci ‘ Lega per Salvini premier’ quando in Sardegna prendiamo il 3%. È chiaro che avere o non avere il premier non può essere un progetto politico. Bisogna modificare subito il ... (fanpage)

Polemiche nella Lega, Marcato: «Perdono e vogliono rottamare dream team»: A uno Stefani che ha parlato di svecchiamento all'interno del partito, Marcato ha inviato questo messaggio: «Vorrei dire al nostro segretario: quelli che lui vuole rottamare rappresentano il dream ...veronasera

Lega, lascia anche Favero: «Non ci sono più dialogo e scambi autentici nel partito»: E' stato capogruppo a Palazzo Moroni con Bitonci sindaco, lo stesso con cui poi non ha più avuto rapporti e che per i non "salviniani" sembra essere la causa di rottura dentro il Carroccio ...padovaoggi

Tutti i problemi di Salvini, dal flop della Lega in Abruzzo alle contestazioni dei militanti al Nord: La Lega è andata male alle regionali in Abruzzo, come anche in Sardegna, o alle ultime elezioni politiche. Dopo dieci anni a guida Matteo Salvini, le contestazioni al segretario da alcuni militanti de ...fanpage