La Lega | «Via i ballottaggi per chi vince con il 40% in comuni oltre i 15mila abitanti» Il Pd | «Uno sfregio» Tensioni sul terzo mandato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Giornata diin Parlamento: lapropone, con un emendamento, di cancellare ilo per ial di sopra dei 15 milase uno dei candidati supera il 40% delle preferenze. Schlein: «A tre mesi dal voto èalla democrazia».sul, oggi il voto in Aula

Via libera finale alla direttiva sulle case green , con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell’Unione europea. È la decisione approvata con 370 voti ... (open.online)

Albero Falcone, Ordine dei dottori agronomi e forestali insieme al Comune e alla deLegazione provinciale FAI incontra la Soprintendenza: dei dirigenti della Soprintendenza e dell'amministratore di condominio di via Notarbartolo 23, per discutere della problematica Legata al ficus che da tempo risulta essere in sofferenza. "L'Ordine ha ...palermomania

Come dormire bene, il buon sonno comincia un'ora e mezza prima di andare a letto: evitare cibi iperproteici, i litigi e lo scroll del telefono: Insonnia o sonno ristoratore Inferno o paradiso In quale regno trascorrete la notte Brutta notizia: i disturbi Legati al riposo notturno sono in aumento. Non si chiude occhio ...ilgazzettino

Gestione rischio Agea, Bergesio, Lega: “In arrivo 165 milioni di euro per sostenere le aziende agricole”: Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta il primo pagamento ... nell’ambito della nuova PAC 2023-2027, ha dato il via al primo pagamento a favore delle 86.000 domande di pagamento che ...targatocn