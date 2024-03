La Lega presenta la norma per cancellare  i ballottaggi | insorgono le opposizioni Maggioranza | tensioni sul terzo mandato

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al via in Senato l’esame sul decreto Elezioni: lapropone, con un emendamento, diilo per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti se uno dei candidati supera il 40% delle preferenze. Schlein: «A tre mesi dal voto è sfregio alla democrazia».sul, oggi il voto

La Lega non si arrende e deposita in Senato un emendamento al decreto Elezioni sul terzo mandato per i presidenti di Regione. Si tratta dello stesso emendamento che era stato bocciato dalla ... (fanpage)

La Lega riapre la disputa per il Terzo Mandato , che era stata momentaneamente accantonata per via delle Elezioni Regionali, prioritarie per il governo e per l’intera coalizione di maggioranza. Ma ... (ildifforme)

Dl Elezioni: emendamento Lega, no ballottaggio grandi Comuni se più 40% voti: Per l’elezione dei sindaci dei grandi comuni -ovvero sopra i 15mila abitanti- prevedere il ballottaggio solo se una coalizione non raggiunge al primo turno almeno il 40%. Lo chiede un emendamento ...affaritaliani

Terzo mandato, la Lega ci riprova: arriva l’emendamento in Senato: Come annunciato martedì, la Lega ripresenta in Aula al Senato l'emendamento al dl Elezioni, già bocciato in commissione, sul terzo mandato. Il testo propone ...lapresse

