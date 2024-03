La Lega presenta emendamento per cancellare i ballottaggi Il governo | lo ritiri Ira delle opposizioni

La Lega riapre la disputa per il Terzo Mandato , che era stata momentaneamente accantonata per via delle Elezioni Regionali, prioritarie per il governo e per l’intera coalizione di maggioranza. Ma ... (ildifforme)

Al via in Senato l’esame sul decreto Elezioni: la Lega propone, con un emendamento, di cancellare il ballottaggi o per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti se uno dei candidati supera il 40% ... (corriere)

Al via in Senato l’esame sul decreto Elezioni: la Lega propone, con un emendamento, di cancellare il ballottaggio per i comuni al di sopra dei 15 mila abitanti se uno dei candidati supera il 40% ... (corriere)

Dl Elezioni: Boccia, 'inaccettabile golpe Lega su ballottaggio, Fdi e Fi d’accordo': Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Nella maggioranza sono agli stracci. I protagonisti sono sempre gli esponenti della Lega che dopo aver presentato l’emendamento salva Zaia che cancella il limite dei ...lagazzettadelmezzogiorno

Dl Elezioni: emendamento Lega, no ballottaggio grandi Comuni se più 40% voti: Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Per l’elezione dei sindaci dei grandi comuni -ovvero sopra i 15mila abitanti- prevedere il ballottaggio solo se una coalizione non raggiunge al primo turno almeno il 40%. L ...lagazzettadelmezzogiorno

Terzo mandato, la Lega ci riprova: arriva l’emendamento in Senato: Come annunciato martedì, la Lega ripresenta in Aula al Senato l'emendamento al dl Elezioni, già bocciato in commissione, sul terzo mandato. Il testo propone ...lapresse