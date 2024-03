La Lazio saluta Maurizio Sarri | “grazie mister” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Laomaggia con une ringraziadopo le dimissioni. Il tecnico ha deciso di ‘abbandonare’ la squadra dopo la brutta sconfitta casalinga in campionato contro l’Udinese e in generale un rendimento deludente in campionato. Il club biancoceleste ha pubblicato sul profilo X undi 35 secondi per rendere tributo al tecnico: dalle prime parole in conferenza stampa passando per tante esultanze e il gol vittoria nell’ultimo derby di Coppa Italia. L’omaggio è emozionante, poi il ‘’. ??????, ?????? pic.twitter.com/dk1TRqVwRy — S.S.(@OfficialSS) March 13, 2024 L'articolo La: ...